Bedensel engelli milli bilek güreşçi, Avrupa'da ilk altın madalyanın peşinde

Zonguldak'ta engelli milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk, Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak başarılarına yenisini eklemek istiyor.

Gökçebey ilçesi bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan 32 yaşındaki Uslucuk, son olarak Samsun'da 1-2 Mart'ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 65 kilo sol kolda zirvede yer aldı.

Günde 3 saat antrenman yapan yürüme engeli milli sporcu, Slovakya'da, 2-12 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

- Şampiyonaya yaklaşık 3 saatlik idmanlarla hazırlanıyor Uslucuk, AA muhabirine, geçen aylarda Gökçebeyspor'a transferinin gerçekleştiğini ve memleketinin kulübünde başarı elde etmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Sıkı antrenman programında sırasıyla göğüs, omuz, kol ve bilek çalışması yaptığını anlatan Uslucuk, yaklaşık 3 saati bulan idmanlarının yoğun ve yorucu geçtiğini aktardı. Uslucuk, milli formayı terletmenin kendisine gurur verdiğini dile getirerek, yeni başarılar kazanmak için hiç durmadan çalıştığını kaydetti.