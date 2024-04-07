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        Bedensel engelli milli bilek güreşçi, Avrupa'da ilk altın madalyanın peşinde

        Zonguldak'ta engelli milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk, Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak başarılarına yenisini eklemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:38
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        Bedensel engelli milli bilek güreşçi, Avrupa'da ilk altın madalyanın peşinde
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        Zonguldak'ta engelli milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk, Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak başarılarına yenisini eklemek istiyor.

        Gökçebey ilçesi bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan 32 yaşındaki Uslucuk, son olarak Samsun'da 1-2 Mart'ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 65 kilo sol kolda zirvede yer aldı.

        Günde 3 saat antrenman yapan yürüme engeli milli sporcu, Slovakya'da, 2-12 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        - Şampiyonaya yaklaşık 3 saatlik idmanlarla hazırlanıyor

        Uslucuk, AA muhabirine, geçen aylarda Gökçebeyspor'a transferinin gerçekleştiğini ve memleketinin kulübünde başarı elde etmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

        Sıkı antrenman programında sırasıyla göğüs, omuz, kol ve bilek çalışması yaptığını anlatan Uslucuk, yaklaşık 3 saati bulan idmanlarının yoğun ve yorucu geçtiğini aktardı.

        Uslucuk, milli formayı terletmenin kendisine gurur verdiğini dile getirerek, yeni başarılar kazanmak için hiç durmadan çalıştığını kaydetti.

        Önünde zorlu bir süreç bulunduğunu, öncelikle Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı, daha sonra da dünya şampiyonasında aynı başarıyı tekrarlamayı istediğine değinen Uslucuk, "Bilek güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak çok farklı bir gurur. İstiklal Marşı'mızı okutup ülkeme gururla dönmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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