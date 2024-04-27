Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyeleri, TPAO Filyos Tesislerinde inceleme yaptı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulundu, Filyos Kalesi'ni ve arkeolojik kazı alanını gezdi.

KEİPA Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu 62'nci toplantısı kapsamında TPAO Filyos Kara Tesislerine gelen heyet, burada KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez tarafından karşılandı.

Daha sonra KEİPA üyelerine, "Karadeniz'in Gözü" binasında, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne ilişkin bilgi verildi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce dünyanın en büyük derin deniz doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha sonra yapılan yeni keşiflerle bu sahada yaklaşık 700 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu dile getiren Dönmez, "Hızlı bir şekilde üretime alınmak için de yoğun bir gayret ve çalışma ortaya konuldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede de dünya tarihinde rekor olarak adlandırılacak hızda proje realize edildi ve ilk gaz üretilerek sahaya getirilmiş oldu. Bu ham doğal gazı işleyecek kara doğal gaz işleme tesisi faaliyetleri başladı. Orası da tamamlandı. Şu anda artık sahadan üretilen doğal gaz, Türkiye ulusal doğal gaz iletim sistemine verilmeye başlandı." diye konuştu.

Dönmez, burada yoğun mesai yapıldığını vurgulayarak, pik zamanlarda yurt içi ve dışından 10 bini aşkın insanın çalıştığını söyledi. Normal şartlarda 7-8 yılda bitecek bir projeyi 2,5 yılda hayata geçirdiklerine dikkati çeken Dönmez, "Birçok prosesi eş zamanlı yürütmek suretiyle bu projeyi hamdolsun kazasız belasız tamamlamış olduk." dedi. Dönmez, tesisi geçen yıl bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen törenle hizmete aldıklarını hatırlatarak, "Tabii ilk fazın ortalarındayız. 3 faz olarak planlandı. İnşallah önümüzdeki 5-6 yıl içinde de bu 3 fazı da tamamlamak suretiyle maksimum üretim seviyesine kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz'in hidrokarbon zenginliği açısından kendisini ispatlamış durumda olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "Biz, bu keşiflerin bölgenin ekonomik, sosyal gelişimine katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Bu tip enerji kaynakları dünyanın birçok bölgesinde aslında tartışma konusu yaratabiliyor. Bazen hiç istemesek de savaşların sebebi olabiliyor ama biz bu tip keşiflerin artık savaşların değil, barışın bir parçası olmasını, barışı ve istikrarı desteklemesini arzu ediyoruz. 'Barış için paylaşalım.' diyorum."