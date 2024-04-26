Zonguldak'ta "Jeopark Temalı Birleşmiş Milletler Simülasyon Konferansı" başladı

Daha sonra Zonguldak Gökgöl Mağarası'nı ziyaret eden öğrenciler, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Ulusal Zonguldak Kömür Jeopark'ı ve UNESCO Küresel Jeoparklar (GGN) hakkında bilgilendirildi.

TED Özel Zonguldak Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Kömür Jeopark'ı işbirliğiyle düzenlenen konferansın ilk ayağı başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.