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        Yüksek ses çıkaran egzoz nedeniyle menedilen motosikletiyle çekici kasasında gitti

        ZONGULDAK'ta trafik denetiminde Miraç Abalı'ya (24), yüksek ses çıkaran egzoz kullandığı gerekçesiyle 6 bin 439 TL ceza kesilip, motosiklet trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:40
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        Yüksek ses çıkaran egzoz nedeniyle menedilen motosikletiyle çekici kasasında gitti
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        ZONGULDAK’ta trafik denetiminde Miraç Abalı’ya (24), yüksek ses çıkaran egzoz kullandığı gerekçesiyle 6 bin 439 TL ceza kesilip, motosiklet trafikten menedildi. Abalı polislere, “Bari bağlamayın abi, gözünüzü seveyim. Çekici çağıracak param yok ne yapayım” dedi. Çekiciye yüklenen motosikletine tutunarak trafikte ilerleyen Miraç Abalı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin kameralarına el salladı.

        Gazipaşa Caddesi’nde denetim yapan trafik polisleri, 10 araca farklı maddelerden 30 bin 565 lira ceza kesti. Denetimde durdurulan 67 ADP 834 plakalı motosiklette yüksek ses çıkaran egzoz takılı olduğu tespit edildi. Sürücü Miraç Abalı’ya 6 bin 439 lira ceza yazılırken, motosikleti de trafikten menedildi.

        CEZA YAZILMASIN DİYE DİL DÖKTÜ

        Ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döken Miraç Abalı, “Bana mı denk gelir bu şanssızlık, ben anlamıyorum. Ben bununla işe gidip geliyorum. Motor ne olacak? Alamıyor muyum ben şimdi bunu? Cezayı silin abi ben işe gidip geliyorum. Almayın motorumu vallahi” dedi.

        Çekiciye verecek parası olmadığını belirten Miraç Abalı’ya polis, motosikletin kurtarıcıyla otoparka götürüleceğini, orada da teslim alabileceğini söyledi. Polisin uyarısının ardından Abalı, “Bari bağlamayın abi, gözünüzü seveyim. Müsaade edin abi, hemen gidip değiştireceğim. Çekici çağıracak param yok ne yapayım? Menedin motorumu alıp gideyim” diye konuştu.

        ÇEKİCİNİN ÜSTÜNDE GİTTİ

        Motosikletini sanayiye indireceği için çekiciye koydurmak istemeyen sürücü, polisin kendisini tekrar uyarmasının ardından kementle bağlanmasına müsaade etti. İşlem boyunca kaskını hiç çıkartmayan Abalı, kasadaki motosikletine tutunarak çekici üstünde yoluna devam etti. Kent merkezinden çekici kasasında geçen motosikletli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin kameralarına el salladı.

        APP PLAKAYA CEZA

        Denetim sırasında ‘APP’ olarak isimlendirilen sahte basım plaka kullandığı tespit edilen 10 ZD 600 plakalı otomobilin sürücüsü D.Ç.’ye ise 2 bin 647 lira ceza yazıldı. Sürücünün arkadaşı Musa Öztürk, “Yönetmeliğe uygun plaka. Biz bu arabanın alım satımını yapalı 1 yıl olmadı. Muayeneden geçmişiz, bütün resmi yerlerden geçmişiz” dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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