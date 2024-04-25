Yüksek ses çıkaran egzoz nedeniyle menedilen motosikletiyle çekici kasasında gitti

ZONGULDAK’ta trafik denetiminde Miraç Abalı’ya (24), yüksek ses çıkaran egzoz kullandığı gerekçesiyle 6 bin 439 TL ceza kesilip, motosiklet trafikten menedildi. Abalı polislere, “Bari bağlamayın abi, gözünüzü seveyim. Çekici çağıracak param yok ne yapayım” dedi. Çekiciye yüklenen motosikletine tutunarak trafikte ilerleyen Miraç Abalı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin kameralarına el salladı.

Gazipaşa Caddesi’nde denetim yapan trafik polisleri, 10 araca farklı maddelerden 30 bin 565 lira ceza kesti. Denetimde durdurulan 67 ADP 834 plakalı motosiklette yüksek ses çıkaran egzoz takılı olduğu tespit edildi. Sürücü Miraç Abalı’ya 6 bin 439 lira ceza yazılırken, motosikleti de trafikten menedildi.

CEZA YAZILMASIN DİYE DİL DÖKTÜ

Ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döken Miraç Abalı, “Bana mı denk gelir bu şanssızlık, ben anlamıyorum. Ben bununla işe gidip geliyorum. Motor ne olacak? Alamıyor muyum ben şimdi bunu? Cezayı silin abi ben işe gidip geliyorum. Almayın motorumu vallahi” dedi.

Çekiciye verecek parası olmadığını belirten Miraç Abalı’ya polis, motosikletin kurtarıcıyla otoparka götürüleceğini, orada da teslim alabileceğini söyledi. Polisin uyarısının ardından Abalı, “Bari bağlamayın abi, gözünüzü seveyim. Müsaade edin abi, hemen gidip değiştireceğim. Çekici çağıracak param yok ne yapayım? Menedin motorumu alıp gideyim” diye konuştu.