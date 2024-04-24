Zonguldak'ta "1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu" başladı

Zonguldak'ta farklı disiplinleri iletişim zemininde buluşturmayı hedefleyen "1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Aslan Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılışta yaptığı konuşmada, iletişim kavramının insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu söyledi.

İletişim fakültelerinde verilen eğitimin en belirgin özelliklerinden birinin, disiplinler arası bir yapıya sahip olması olduğunu aktaran Özölçer, "İnsanlık tarihiyle yaşıt olan iletişim kavramı, uygarlıkların oluşmasında ve bilginin nesiller boyunca aktarılmasında şüphesiz ki en önemli araçtır." dedi.

Özölçer, iletişimin, bireylere sosyal kişilik kazandırmasının yanı sıra bilginin ve kültürün aktarılması gibi pek çok işi yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda ekonomi, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda yaşanan toplumsal gelişmeler ve küresel etkiler meydana getiren deneyimler, iletişim ve iletişim çalışmalarının önemini daha da belirgin hale getirmiştir. 21. yüzyılda yaşanan dijital dönüşümler bir yandan iletişim eğitiminde ciddi değişimler gerektirmekteyken diğer yandan iletişim alanında faaliyet gösteren tarafların bu dönüşümün gereklerini en iyi şekilde anlamasını ve uygulamalarına yansıtmasını zorunlu kılmaktadır."