Zonguldak'ta çene kemiği kırılan sahipsiz kedi ameliyat edildi

Zonguldak'ta çene kemiği şiddet sonucu kırıldığı değerlendirilen sahipsiz kedi, ameliyatla hayata tutundu.

Kent merkezinde çenesi kırık kedi görenlerin, durumu hayvansever Seda Mercan'a bildirmesi üzerine hayvan bir kutu içinde özel veteriner kliniğine götürüldü.

Buradaki kontrollerde, kedinin şiddet görmesi sonucu çenesinin kırıldığı tespit edildi. Sağlık durumu elvermediği için yaklaşık 5 gün boyunca ameliyata hazır hale getirilen kedinin bakımı bu süreçte özenle yapıldı.

- "O bizden vazgeçmedi, biz de ondan"

Veteriner hekim Fatih Yaman, gazetecilere, insan darbesi sonucu çenesi kırılan kedinin geldiğinde çok kötü durumda olduğunu dile getirerek, "İlk geldiği zaman operasyonu kaldırabilecek durumda değildi. Çok özel bir şekilde, bir bebekle nasıl ilgileniyorsak onunla o şekilde ilgilendik. Çok güçlü bir kedi. O bizden vazgeçmedi, biz de ondan vazgeçmedik." dedi.

Yaman, ameliyatın başarılı geçtiğini aktararak, "Çenesine hem plak uygulandı hem de serklaj telleriyle sabitleme işlemi gerçekleştirildi. Düşündüğümüzden çok başarılı bir sonuç elde ettik. Operasyondan sonra 2-3 gün boyunca sıvı gıdalarla beslemeye devam ettik. Şimdi eski gücüne kavuştu. Daha da iyi olacak. Şimdi yemek yiyebiliyor. Her şey yolunda gidiyor. Tedavinin tamamen sonuca ulaşmasının belli bir yolu var. Tedavisi şu an iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.