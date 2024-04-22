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        Madenciler, 6 gün çalışmaya karşı eylem yaptı, çalışma gün sayısı 5'e indirildi

        ZONGULDAK'ta, özel bir maden ocağında çalışan işçileri, 6 saat 15 dakikadan 6 gün çalışma süresine karşılık 5 gün çalışma talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:35
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        Madenciler, 6 gün çalışmaya karşı eylem yaptı, çalışma gün sayısı 5'e indirildi
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        ZONGULDAK'ta, özel bir maden ocağında çalışan işçileri, 6 saat 15 dakikadan 6 gün çalışma süresine karşılık 5 gün çalışma talebiyle iş bırakma eylemi yaptı. 2 gün süren eylemin sonucunda işçiler ve işveren arasında günde 7,5 saatten haftada 5 gün çalışma şartında anlaşıldı.

        Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Akkurt Madenciliğe ait kömür ocağında çalışan bazı maden işçileri Cumartesi sabahı, 6 saat 15 dakikadan 6 gün boyunca olan çalışma sürelerinin 5 güne indirilmesi için taleplerini işverene iletti. İşçiler, resmi tatillerde de çalıştıklarını belirterek izinlerini kullanmak istedi. Uzlaşma sağlanamayınca işçiler ocağa girmeyi reddetti.

        GÜNLÜK 7,5 SAATTEN 5 GÜN ÇALIŞACAKLAR

        Bugün işçiler arasından seçilen 5 kişilik grup, şirket yöneticileri ile görüşme yaptı. Görüşme sonunda çalışma süresinin günde 7,5 saatten haftada 5 gün olmasına karar verildi. Talepleri kabul edilen işçiler, yeniden mesaiye başladı.

        Ocak sahiplerinden Alaattin Kurnaz, “Ocağımız büyük bir ocak. 5 gün çalışmak kurtarmıyor. Onun yerine günde 6 saat 15 dakikadan 6 gün boyunca çalışıyorduk. Yasal süre olan 37,5 saati aşmıyoruz. Bu zor şartlarda zarar ettiğimiz halde üretime devam ediyoruz, kimseyi ekonomik olarak mağdur etmiyoruz. Çalışma evraklarımız resmidir. Gayrı resmi işlemimiz yok. Bir tek 6 gün çalışıyorduk. İşçilerden kimseyi kovmadık. Resmi çıkış işlemi falan yapılmadı. İşçi arkadaşlara ‘çalışmak isteyen çalışabilir’ dedik. Ocağa girmek istemediler. Çalışmak istemeyeni zorla çalıştıramayız. Bugün işçilerle görüştük. 5 gün çalışıp 2 gün tatil konusunda anlaştık. Eskisi gibi günde 7,5 saat çalışacağız artık” dedi.

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