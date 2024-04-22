Madenciler, 6 gün çalışmaya karşı eylem yaptı, çalışma gün sayısı 5'e indirildi

ZONGULDAK'ta, özel bir maden ocağında çalışan işçileri, 6 saat 15 dakikadan 6 gün çalışma süresine karşılık 5 gün çalışma talebiyle iş bırakma eylemi yaptı. 2 gün süren eylemin sonucunda işçiler ve işveren arasında günde 7,5 saatten haftada 5 gün çalışma şartında anlaşıldı.

Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Akkurt Madenciliğe ait kömür ocağında çalışan bazı maden işçileri Cumartesi sabahı, 6 saat 15 dakikadan 6 gün boyunca olan çalışma sürelerinin 5 güne indirilmesi için taleplerini işverene iletti. İşçiler, resmi tatillerde de çalıştıklarını belirterek izinlerini kullanmak istedi. Uzlaşma sağlanamayınca işçiler ocağa girmeyi reddetti.