Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü (2)
DEDESİNİZİYARETE GELMİŞZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayarak hayatını kaybeden Muhammet Yazıcı'nın (20), İstanbul'dan Gökçebey ilçesinde yaşayan dedesi Hüseyin Yazıcı'yı ziyarete geldiği öğrenildi.
DEDESİNİZİYARETE GELMİŞ
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayarak hayatını kaybeden Muhammet Yazıcı'nın (20), İstanbul'dan Gökçebey ilçesinde yaşayan dedesi Hüseyin Yazıcı'yı ziyarete geldiği öğrenildi. Yazıcı'nın sabah saatlerinde dedesine ait otomobili alarak gezmeye çıktığı belirtildi. Yazıcı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Gökçebey ilçesi Yeşilköy köyünde toprağa verilecek.
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