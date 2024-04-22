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        Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü (2)

        DEDESİNİZİYARETE GELMİŞZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayarak hayatını kaybeden Muhammet Yazıcı'nın (20), İstanbul'dan Gökçebey ilçesinde yaşayan dedesi Hüseyin Yazıcı'yı ziyarete geldiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:45
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        Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü (2)
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        DEDESİNİZİYARETE GELMİŞ

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayarak hayatını kaybeden Muhammet Yazıcı'nın (20), İstanbul'dan Gökçebey ilçesinde yaşayan dedesi Hüseyin Yazıcı'yı ziyarete geldiği öğrenildi. Yazıcı'nın sabah saatlerinde dedesine ait otomobili alarak gezmeye çıktığı belirtildi. Yazıcı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Gökçebey ilçesi Yeşilköy köyünde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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