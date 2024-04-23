Saha kenarında 23 Nisan gösterilerinde yer alan öğrencileri izleyip, onları taklit etti

ZONGULDAK’ta stadyumdaki 23 Nisan kutlamalarında gösteri yapan grupları taklit eden 1’inci sınıf öğrencisi Bilge Işıl İmrendi (7), ilgi odağı oldu. Daha önce çalışmalarda yer almayan İmrendi, “Ben onlara bakarak aynısını yaptım. Bayramı çok seviyorum, eğlendim. Kendim izleyerek oynadım” dedi.

Kent merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Kemal Köksal Stadyumu’nda tören düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun öğrenci ve izleyicileri selamlamasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, ilkokul öğrencilerinin gösterileriyle devam etti. Farklı öğrenci grupları sırayla koreografi ve halk oyunları danslarını sergilerken annesi Gülay Örenli İmrendi ile saha kenarında duran Zonguldak İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Bilge Işıl İmrendi, izlediği hareketleri bire bir taklit ederek yürüyüş yolunda bayram coşkusunu yaşadı. Kız çocuğunun gösteri danslarını ve yürüyüşleri taklit etmesi çevredekilerin de ilgisini çekti.