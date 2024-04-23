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        Zonguldak'ta 2 kaçak ocak imha edildi

        ZONGULDAK'ta jandarmanın tespit ettiği 2 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:10
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        Zonguldak'ta 2 kaçak ocak imha edildi
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        ZONGULDAK'ta jandarmanın tespit ettiği 2 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar ve yaptıkları araştırma sonucu, Kilimli ilçesinde 2 kaçak maden ocağı tespit etti. Asayiş komandolarının da destek verdiği operasyonda maden ocaklarına baskın yapıldı. Kaçak ocaklarda 15 metre ray, 2 vinç, 1 vagon ve 7 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ele geçirilen kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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