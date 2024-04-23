Zonguldak'ta 2 kaçak ocak imha edildi
ZONGULDAK'ta jandarmanın tespit ettiği 2 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
ZONGULDAK'ta jandarmanın tespit ettiği 2 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar ve yaptıkları araştırma sonucu, Kilimli ilçesinde 2 kaçak maden ocağı tespit etti. Asayiş komandolarının da destek verdiği operasyonda maden ocaklarına baskın yapıldı. Kaçak ocaklarda 15 metre ray, 2 vinç, 1 vagon ve 7 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ele geçirilen kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.
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