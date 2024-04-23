Zonguldak'ta engelli tiyatro topluluğu 23 Nisan'a özel sahne aldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel gösterimde performans sergiledi.

Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak Tiyatro Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek'in oluşturduğu topluluk, kent merkezindeki sahil bandında "Rüya Küre" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Dibek, gazetecilere, 23 Nisan'a özel gösterimde ekip olarak eğlendiklerini söyledi.