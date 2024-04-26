Bakan Tunç Zonguldak'ta

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ise belediyenin borç içinde olduğunu ifade ederek, “250 çalışanımız var. Aylık personel giderimiz 11 milyon. Gelen para 7 milyon TL. Önceki gün makam aracımızın freni patladı. Çok şükür kaza yapmadık, yol boştu. Cidden bir enkaz devraldık gerçekten" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’den AK Parti’ye geçen Zonguldak’ın Devrek Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye binasında, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve protokol üyeleri Bakan Tunç’u karşıladı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Devrek ilçemizi ziyaret ettik. İlçe belediye başkan adayımız seçimden başarıyla çıktı. Bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirelim, dedik. Allah hayırlı eylesin. Başarılar diliyoruz. Devrek ilçemiz Zonguldak’ın önemli ilçelerinden birisi. Kadim bir şehir Devrek. Bartın’a giderken Özcan Bey’e bir hayırlı olsun diyelim dedik. ‘Yeniden Devrek’ diyerek Devrek’teki geçtiğimiz dönemki kayıp yılları telafi ederek güzel hizmetlere vesile olacak. Bizler de Devrek için yapacağı hizmetlerde, hükümet olarak daima arkasında olacağız. Yapılması gerekenlerin hızla hayata geçmesi için bizler de ona destek olacağız. Valimizle, kaymakamımızla, kamu yöneticilerimiz ve teşkilatımızla beraber inşallah tecrübeyle beraber hükümet imkanlarını da Devrek’e taşıyarak güzel hizmetlere vesile olacak. Devrek halkına da destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Onların güvenine layık olabilmek için hep beraber el birliğiyle çalışırız” dedi.