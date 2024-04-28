KEİPA üyeleri, Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı gezdi

Heyet daha sonra galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası'nı gezdi.

"Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'ndeki gezide madencilik tarihi anlatıldı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı'nda madencilerin çalışma şartları, ocağın işleyişi ve çalışma süreci aktarıldı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.

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