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        Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü motosikletini sakladı, 20 bin TL cezadan kurtulamadı

        ZONGULDAK7ın Ereğli ilçesinde kazaya karışan ehliyetsiz sürücü, motosikletini saklamaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:26 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:30
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        Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü motosikletini sakladı, 20 bin TL cezadan kurtulamadı
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        ZONGULDAK7ın Ereğli ilçesinde kazaya karışan ehliyetsiz sürücü, motosikletini saklamaya çalıştı. Motosikleti bulan polis, ehliyetsiz sürücüye 20 bin TL para ceza kesti.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi PTT kavşağında meydana geldi. Aydın Sevimli (40) yönetimindeki 67 ESE 267 plakalı otomobil, Kürşat Uzun (30) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü plakasız ve ruhsatsız olan motosikletini olay yerinden kaçırarak sakladı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit ettikten sonra motosikletin nerede olduğunu sordu. Uzun süre motosikletin yerini söylemeyen Kürşat Uzun, motosikleti bulan polis ekiplerine motosikleti vermemek için direndi, ancak başarılı olamadı. Zaman zaman polis ekipleri ile tartışmaya giren ve görüntü alan basın mensuplarına da sözlü sataşmada bulunan Kürşat Uzun, polis merkezine götürüldü. Kürşat Uzun’a 20 bin TL ceza kesilirken, motosiklet ise yediemin otoparkına götürüldü.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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