Zonguldak'ta cam silerken düştüğü iddia edilen kadın öldü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evinin camlarını silerken düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evinin camlarını silerken düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.
Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın önünde yerde yatan yaralı kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının, apartmanın 5. katında oturan Ayşe Y. olduğu ve en son evinin camlarını silerken görüldüğü belirtildi.
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