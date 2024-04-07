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        Zonguldak'ta cam silerken düştüğü iddia edilen kadın öldü

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evinin camlarını silerken düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 19:26 Güncelleme: 07.04.2024 - 19:26
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        Zonguldak'ta cam silerken düştüğü iddia edilen kadın öldü
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evinin camlarını silerken düştüğü öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.

        Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın önünde yerde yatan yaralı kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kadının, apartmanın 5. katında oturan Ayşe Y. olduğu ve en son evinin camlarını silerken görüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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