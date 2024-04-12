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        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan Çelik (21) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Alihan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:20
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        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan Çelik (21) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Alihan Ö. (19) yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Ereğli Alaplı yolu üzerinde Erdem Yuva mevkinde meydana geldi. Emirhan Çelik idaresindeki 34 E 5766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafo binasına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Emirhan Çelik hayatını kaybetti, yanında bulunan İbrahim Ö. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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