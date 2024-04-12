Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli ilçesinden Alaplı istikametine seyreden Emirhan Ç. (21) idaresindeki 34 E 5766 plakalı otomobil, Erdemyuva Sitesi mevkisinde elektrik trafosuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Emirhan Ç'nin cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.