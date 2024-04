Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede 'ölüm' tehdidi

ZONGULDAK'ta, aynı uyuşturucu çetesine üye olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Ali S.K.'ye (25), tabancayı polise yakalattığı için dövüp işkence yapan ve video çekerek tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 2'si başka suçtan olmak üzere 5’i tutuklu, 6 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık Mehmet Can Aslaner (28), diğer sanık Ayhan Küçükdere’nin (50) oğlu Samet Küçükdere’nin (25) ailesinin yerini husumetlilerine söylediği için Ali S.K.’yi darp ve işkence ettiğini öne sürdü. Aslaner, Ayhan Küçükdere'nin kaçırdıkları Ali S.K.'yi öldürmekle tehdit edip, ‘Seni öldüreceğim ya buradan aşağıya atacağım ya da 2,5 litrelik kola şişesine oturacaksın’ dediğini söyledi. Sanık, Ayhan Küçükdere'nin daha sonra da bulduğu tahta kaşıkla Ali S.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak, 6 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ali S.K.’nin Gaziantep’te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O.’nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak’a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu. Tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eziyet etme' ve 'Nitelikli cinsel istismar’ suçlarından 52’şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O. (36), H.C. (36), Y.A. (40) ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 14’er yıl ve F.O. hakkında ayrıca ‘Eziyet etme’ suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede Ali S.K.’nin banyoda uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videodan bahsedildi.

‘MEHMET CAN SİLAH ÇEKTİ’

Otomobil almak için Zongudak’a geldiğini, beraber kaldıkları Aslaner’in ailesinin yerini düşmanlarına söylediği için Ali S.K.’ye sinirlendiğini, olayların Zonguldak’a ilk geldiklerinde olduğunu öne süren Ayhan Küçükdere, ise şunları söyledi:

“Mehmet Can ‘Çocuklarımın adresini düşmanlarıma verdi. Ali’yi cezalandıracağım’ dedi. Ali’ye ‘bana namussuzluk yaptın, geç banyoya’ dediği sırada ben ‘gerek yok’ dedim. Ayağa kalkıp silahını çekip kurdu. Ali’ye doğrultup ‘Banyoya geç’ dedi. Bana da ‘abi kayda alır mısın’ dedi. Silahı doğrulttuğu için korktum, kabul etmek zorunda kaldım. Ali korku içindeydi. Mehmet Can tahta kaşığı Ali’nin önüne atarak ‘bunu kendine sokacaksın’ dedi. Mehmet Can ‘seni öldüreyim mi’ diyordu ben de ‘gerek yok’ diyordum. Ali’nin üstünde sigara da söndürdü. Videoda Ali ‘Ayhan abi affet’ diyordu ama niye böyle dedi bilmiyorum. Sanırım benden bir umut bekledi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi muhabbete devam ettiler. Biz Antep’teyken Ali yanımıza geldi. Daha sonra araba almak ve Mehmet Can ile Ali’yi bırakmak için yine Zonguldak’a gittik. Ali burada arabadan 450 bin lira para çaldı. Ali’yi ararken akşam panik halinde eve geldi. Parayla uyuşturucu ve silah aldığını ama okulda düşürdüğünü anlattı. Ali’yi yanımda zorla götürmedim. Paranın hepsini harcadığını düşünmüyordum. Paramı geri almak istiyordum. Ali benim telefonumdan babasını arayıp para istedi babası da ‘senin gibi oğlum yok’ dedi. Ali kendi kendine kaçtı gitti. Ben de paramı bulmak için peşinden koştum. Bulamadık.”