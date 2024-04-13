Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde damat geldiği köyde ısrar üzerine aday olup seçildiği muhtarlığı 20 yıldır yapan Rahmi Yapar, görevini 5'inci döneminde de sürdürecek.

Ortacı köyünde ikamet eden 54 yaşındaki Rahmi Yapar, 36 yıl önce evlenerek eşinin yaşadığı Aşağıdoğancılar köyüne yerleşti.

Burada kahvehane işleten 3 çocuk ve 7 torun sahibi Yapar, köyün daha yaşanabilir hale gelmesi için "Aşağıdoğancılar Köyü Güzelleştirme Derneği"nin kurulmasına öncülük etti.

Dernek sayesinde köyün birçok sorunun çözülmesi üzerine köy sakinleri, Yapar'ın muhtar olmasını istedi. Damadı olduğu köye muhtar seçilmesinin zor olduğunu düşünerek bu teklife sıcak bakmayan Yapar, ısrar üzerine 2004 yılındaki seçimlerde aday oldu.

Selde yıkılan araç köprüsünü yeniden yaptıran, yaya köprüsünü yenileyen, köy camisine minare ile lojman inşa ettiren Yapar, altyapıdan yolların kaplamasına kadar köye birçok hizmetin gelmesine katkıda bulundu.

Seçimi kazanmasının ardından kolları sıvayan ve köye birçok hizmette bulunan Yapar, köy sakinleri tarafından "Yaparsa, Rahmi Yapar" sloganıyla sonraki 3 dönemde de muhtar seçildi.

- "Önemli olan gönüllerde taht kurmak"

Rahmi Yapar, AA muhabirine, "'Buraya damat olarak geldim. Kendi içinizden biri olsun.' dedim ama köy sakinleri teveccüh göstererek, 'İlla sen aday olacaksın.' dedi. Bunun üzerine adaylığımı koydum, o tarihten bu yana görevimi sürdürüyorum." diye konuştu.

Yapar, köyün büyüklerini ağabey, küçüklerini ise kardeş olarak gördüğünü aktararak, "Her zaman insanlarla iç içe olmaya çalıştım. Kendi köyümde de beni severlerdi. Burada da kendimi sevdirerek insanların gönlünde taht kurdum. Ayrım gözetmeden vatandaşlara hizmet etmeye çalıştım." dedi.