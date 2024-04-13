Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde damat geldiği köyde ısrar üzerine aday olup seçildiği muhtarlığı 20 yıldır yapan Rahmi Yapar, görevini 5'inci döneminde de sürdürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde damat geldiği köyde ısrar üzerine aday olup seçildiği muhtarlığı 20 yıldır yapan Rahmi Yapar, görevini 5'inci döneminde de sürdürecek.

        Ortacı köyünde ikamet eden 54 yaşındaki Rahmi Yapar, 36 yıl önce evlenerek eşinin yaşadığı Aşağıdoğancılar köyüne yerleşti.

        Burada kahvehane işleten 3 çocuk ve 7 torun sahibi Yapar, köyün daha yaşanabilir hale gelmesi için "Aşağıdoğancılar Köyü Güzelleştirme Derneği"nin kurulmasına öncülük etti.

        Dernek sayesinde köyün birçok sorunun çözülmesi üzerine köy sakinleri, Yapar'ın muhtar olmasını istedi. Damadı olduğu köye muhtar seçilmesinin zor olduğunu düşünerek bu teklife sıcak bakmayan Yapar, ısrar üzerine 2004 yılındaki seçimlerde aday oldu.

        Seçimi kazanmasının ardından kolları sıvayan ve köye birçok hizmette bulunan Yapar, köy sakinleri tarafından "Yaparsa, Rahmi Yapar" sloganıyla sonraki 3 dönemde de muhtar seçildi.

        Selde yıkılan araç köprüsünü yeniden yaptıran, yaya köprüsünü yenileyen, köy camisine minare ile lojman inşa ettiren Yapar, altyapıdan yolların kaplamasına kadar köye birçok hizmetin gelmesine katkıda bulundu.

        Geçen yıl mahalle statüsüne kavuşan Aşağıdoğancılar'a doğal gazın gelmesini de sağlayan Yapar, 105 haneli 550 kişilik mahallede yeni dönemde görevine devam edecek.

        - "Önemli olan gönüllerde taht kurmak"

        Rahmi Yapar, AA muhabirine, "'Buraya damat olarak geldim. Kendi içinizden biri olsun.' dedim ama köy sakinleri teveccüh göstererek, 'İlla sen aday olacaksın.' dedi. Bunun üzerine adaylığımı koydum, o tarihten bu yana görevimi sürdürüyorum." diye konuştu.

        Yapar, köyün büyüklerini ağabey, küçüklerini ise kardeş olarak gördüğünü aktararak, "Her zaman insanlarla iç içe olmaya çalıştım. Kendi köyümde de beni severlerdi. Burada da kendimi sevdirerek insanların gönlünde taht kurdum. Ayrım gözetmeden vatandaşlara hizmet etmeye çalıştım." dedi.

        Soy isminin muhtarlık yarışı sürecince köy sakinleri tarafından seçim sloganı haline getirildiğini belirten Yapar, şöyle devam etti:

        "Köyümde bir iş yaptığım zaman vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden, 'Yaparsa, Rahmi Yapar.' şeklinde duyuruldu. Geçen dönem muhtarlığı bırakmayı düşünmüştüm. 'Biz muhtarı bırakmayız, sağlığı elverdiği sürece yanındayız.' şeklinde destek verenler oluyor. Önemli olan gönüllerde taht kurmaktır."

        Yapar, köyüne birçok hizmetin gelmesini sağladığını, insanların memnuniyetinin en büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Muhtarlığı büyük bir şevkle yaptığını vurgulayan Yapar, "Yeri geldiğinde ailemizden ve sosyal yaşantımızdan uzak kalıp mahalle için uğraştık. Muhtarlık benim için bir meslek değil; her haneden biri olmak, insanlarımızın üzüntülü ve mutlu günlerinde yanlarında olmak ve vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verebilmektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
        Zonguldak'ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı evin üst katı zarar gördü
        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı evin üst katı zarar gördü
        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı (2)
        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı (2)
        Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede 'ölüm' tehdidi
        Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede 'ölüm' tehdidi
        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı
        Trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralı
        Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü