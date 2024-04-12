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        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı evin üst katı zarar gördü

        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı evin üst katı kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:11 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:11
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        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı evin üst katı zarar gördü
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        Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı evin üst katı kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'ta, 3 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye erlerince kısa sürede söndürülen yangında 3 katlı evin üst katı kullanılmaz hale geldi.

        Binada ikamet eden bir kişi dumandan etkilendiği gerekçesiyle tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar yangına müdahale eden ekipleri evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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