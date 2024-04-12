Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı evin üst katı zarar gördü

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar yangına müdahale eden ekipleri evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi.

Binada ikamet eden bir kişi dumandan etkilendiği gerekçesiyle tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'ta, 3 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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