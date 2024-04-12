Zonguldak'ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

ZONGULDAK’ta 3 katlı evin en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Muzaffer Kazancı (70), hastaneye götürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmasını ilgi ile izledi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairede yaşayan Muzaffer Kazancı, dumandan etkilendiği gerekçesiyle tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İtfaiye ekipleri yangınını söndürerek soğutma çalışması başlattı. Evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.