Zonguldak'ta balıkçılar, sezonda umduğunu bulamadı

DENİZLERDE 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona eren 2024 balık avı sezonunda, Zonguldak’tan açılan balıkçılar umduğunu bulamadı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Şahin Sarıtaş, "Bu sezon palamutta çok para kazanamadı balıkçılar. Kendi masraflarını ancak karşıladı. Sezon zayıftı. Önümüzdeki sezon palamut olmasını istiyoruz. Herkes umutlu" dedi.

Denizlerde 15 Nisan itibarıyla endüstriyel balıkçılık olarak tabir edilen ağ ile balık avı yasağı başladı. Zonguldak'ta 1 Eylül'de 2023'te başlayıp bugün sona eren balık avı sezonunda endüstriyel ve kıyı balıkçıları istavrit, mezgit, hamsi gibi küçük balıklarda umduğunu bulamazken, balıkçıların palamut ve kalkan avcılığında ise ancak maliyetlerini kurtarabildikleri ifade edildi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Şahin Sarıtaş, "Bu sezon palamutta çok para kazanamadı balıkçılar. Tutulan balıklar kendi masraflarını ancak karşıladı. Sonra kalkancılık oldu, ekim, kasım, aralık gibi. Kalkanda başta güzel balık vardı. İstavritle beraber o da doğuya kayınca zaten burada balıkçılık olmadı. Balıkçıların çoğu da paydos etti. Kimileri ağlarını yapıyor, kimileri teknelerini tamir ediyor. Bu sezon zayıftı balıkçılık açısından. Önümüzdeki sezon palamut olmasını istiyoruz. Herkes umutlu, şu an istavrit var, yaz balıkçılığı olarak, inşallah biraz bir şey olur da balıkçılar para kazanır. Herkes evine ekmek götürüyor" diye konuştu.