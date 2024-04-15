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        Zonguldak'ta balıkçılar, sezonda umduğunu bulamadı

        DENİZLERDE 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona eren 2024 balık avı sezonunda, Zonguldak'tan açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:35
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        Zonguldak'ta balıkçılar, sezonda umduğunu bulamadı
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        DENİZLERDE 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona eren 2024 balık avı sezonunda, Zonguldak’tan açılan balıkçılar umduğunu bulamadı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Şahin Sarıtaş, "Bu sezon palamutta çok para kazanamadı balıkçılar. Kendi masraflarını ancak karşıladı. Sezon zayıftı. Önümüzdeki sezon palamut olmasını istiyoruz. Herkes umutlu" dedi.

        Denizlerde 15 Nisan itibarıyla endüstriyel balıkçılık olarak tabir edilen ağ ile balık avı yasağı başladı. Zonguldak'ta 1 Eylül'de 2023'te başlayıp bugün sona eren balık avı sezonunda endüstriyel ve kıyı balıkçıları istavrit, mezgit, hamsi gibi küçük balıklarda umduğunu bulamazken, balıkçıların palamut ve kalkan avcılığında ise ancak maliyetlerini kurtarabildikleri ifade edildi.

        Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Şahin Sarıtaş, "Bu sezon palamutta çok para kazanamadı balıkçılar. Tutulan balıklar kendi masraflarını ancak karşıladı. Sonra kalkancılık oldu, ekim, kasım, aralık gibi. Kalkanda başta güzel balık vardı. İstavritle beraber o da doğuya kayınca zaten burada balıkçılık olmadı. Balıkçıların çoğu da paydos etti. Kimileri ağlarını yapıyor, kimileri teknelerini tamir ediyor. Bu sezon zayıftı balıkçılık açısından. Önümüzdeki sezon palamut olmasını istiyoruz. Herkes umutlu, şu an istavrit var, yaz balıkçılığı olarak, inşallah biraz bir şey olur da balıkçılar para kazanır. Herkes evine ekmek götürüyor" diye konuştu.

        YENİ SEZONA HAZIRLIK

        Kozlu limanında tekneyle olta balıkçılığı, sezon dışında da tekne bakımı yapan Şafak Göktepe, "Geçirdiğimiz bir fırtınada hasar gören teknenin bakımını yapıyoruz. Sezona hazırlayacağız. Biz oltacılar için biteli çok oldu. Ağcılar için nisanda bitti ama bizim için aralıkta bitmişti. Artık ağustosta açılacak sezona hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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