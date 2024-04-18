Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, 'hastam var' diyerek gitti

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen motokurye Erhan D. kaza yaparak yaralandı. Kazayı görenlerden E.U. otomobil sürücüsünün ‘hastam var’ diyerek gittiğini söyledi. Kaza yapan motosikletin çantasında ise ‘5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde’ yazısı dikkat çekti.

Kaza 15.00 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motokurye Erhan Demircan idaresindeki 67 ACU 284 plakalı motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken 67 ABR 817 plakalı ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Demircan’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşlar, yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.