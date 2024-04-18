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        Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, 'hastam var' diyerek gitti

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen motokurye Erhan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:55
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        Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, 'hastam var' diyerek gitti
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen motokurye Erhan D. kaza yaparak yaralandı. Kazayı görenlerden E.U. otomobil sürücüsünün ‘hastam var’ diyerek gittiğini söyledi. Kaza yapan motosikletin çantasında ise ‘5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde’ yazısı dikkat çekti.

        Kaza 15.00 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motokurye Erhan Demircan idaresindeki 67 ACU 284 plakalı motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken 67 ABR 817 plakalı ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Demircan’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşlar, yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Görgü tanığı E.U., motosikletin kadın bir sürücünün kullandığı otomobilin sıkıştırması sonucu düştüğünü öne sürerek, “Kadın, ‘Hastam var’ dedi ve gitti. Ben de telefonunu, plakasını aldım. Onun arabasında bir şey yok.” dedi.

        POLİS, KADIN SÜRÜCÜYÜ İFADEYE ÇAĞIRDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, “Hastam var” diyerek kaza yerinden ayrıldığı belirlenen kadın sürücüye telefonla ulaştı. Polisin, ifade vermesi amacıyla kadın sürücüyü polis merkezine çağırdığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza yapan motosikletin arkasında ki ‘5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde’ yazısı dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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