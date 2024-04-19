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        Zonguldak'ta jandarma kıyafetiyle kimlik kontrolü yapan kadına gözaltı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde jandarma kıyafeti giyerek vatandaşların kimliklerini kontrol ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:06
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        Zonguldak'ta jandarma kıyafetiyle kimlik kontrolü yapan kadına gözaltı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde jandarma kıyafeti giyerek vatandaşların kimliklerini kontrol ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

        Müftü Mahallesi'nde jandarma kıyafeti giyen genç bir kadının yolda kimlik kontrolü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, sahil kesiminde vatandaşların kimliklerini kontrol eden G.S'ye kimlik kartını sordu. Kartının bulunmadığını söyleyen kadın gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinde, jandarma mesleğini çok sevdiğini ve temin ettiği kıyafetlerle kimliklere baktığını anlatan G.S, işlemlerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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