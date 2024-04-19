Zonguldak'ta jandarma kıyafetiyle kimlik kontrolü yapan kadına gözaltı

Emniyetteki ifadesinde, jandarma mesleğini çok sevdiğini ve temin ettiği kıyafetlerle kimliklere baktığını anlatan G.S, işlemlerinin ardından salıverildi.

Müftü Mahallesi'nde jandarma kıyafeti giyen genç bir kadının yolda kimlik kontrolü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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