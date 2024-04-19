Zonguldak'ta jandarma kıyafetiyle kimlik kontrolü yapan kadına gözaltı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde jandarma kıyafeti giyerek vatandaşların kimliklerini kontrol ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde jandarma kıyafeti giyerek vatandaşların kimliklerini kontrol ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.
Müftü Mahallesi'nde jandarma kıyafeti giyen genç bir kadının yolda kimlik kontrolü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis, sahil kesiminde vatandaşların kimliklerini kontrol eden G.S'ye kimlik kartını sordu. Kartının bulunmadığını söyleyen kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde, jandarma mesleğini çok sevdiğini ve temin ettiği kıyafetlerle kimliklere baktığını anlatan G.S, işlemlerinin ardından salıverildi.
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