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        Görüşme isteğini reddeden eski sevgilisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, görüşme tekliflerini reddeden eski sevgilisi Yeşim Sönmez'i (36) pompalı tüfekle vurarak öldüren Başaran Çevikoğlu (40), iyi hal indirimiyle müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:50
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        Görüşme isteğini reddeden eski sevgilisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, görüşme tekliflerini reddeden eski sevgilisi Yeşim Sönmez’i (36) pompalı tüfekle vurarak öldüren Başaran Çevikoğlu (40), iyi hal indirimiyle müebbet hapse çarptırıldı. Sönmez’in acılı ailesi tepki gösterip kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

        Olay, 30 Nisan 2023’te Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille eski sevgilisi Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince tartışma çıktı. İddiaya göre Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan Yeşim Sönmez, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada saldırgan kaçtı. Yeşim Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Başaran Çevikoğlu'nun, 12 yaşında bir kızı olan Sönmez'le görüşmek istediğini, ancak kadının bunu reddettiği belirtildi. Başaran Çevikoğlu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

        Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, öldürülen kadının ailesi ile tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık ağlayarak, “Çok pişmanım, keşke böyle bir şey yapmasaydım” dedi. Mahkeme heyeti Çevikoğlu’na ‘Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası ‘müebbet hapse’ indirildi.

        AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

        Sönmez’in acılı annesi Emine Leyla Sönmez, karara tepki göstererek, “Böyle bir olayda bu nasıl karar? Tasarlayarak adam öldürme suçu sabit bir katile nasıl olur da iyi halden indirim yapılır?” dedi. Mahkeme çıkışında aile üyeleri kararı istinafa götüreceklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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