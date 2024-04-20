Görüşme isteğini reddeden eski sevgilisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, görüşme tekliflerini reddeden eski sevgilisi Yeşim Sönmez’i (36) pompalı tüfekle vurarak öldüren Başaran Çevikoğlu (40), iyi hal indirimiyle müebbet hapse çarptırıldı. Sönmez’in acılı ailesi tepki gösterip kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

Olay, 30 Nisan 2023’te Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille eski sevgilisi Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince tartışma çıktı. İddiaya göre Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan Yeşim Sönmez, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada saldırgan kaçtı. Yeşim Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Başaran Çevikoğlu'nun, 12 yaşında bir kızı olan Sönmez'le görüşmek istediğini, ancak kadının bunu reddettiği belirtildi. Başaran Çevikoğlu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, öldürülen kadının ailesi ile tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık ağlayarak, “Çok pişmanım, keşke böyle bir şey yapmasaydım” dedi. Mahkeme heyeti Çevikoğlu’na ‘Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası ‘müebbet hapse’ indirildi.