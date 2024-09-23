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        Abartı egzoz ve havalı süspansiyonla yakalandı, otomobili çekildi

        ZONGULDAK'ta polis ekipleri tarafından yapılan rutin trafik denetimi sırasında otomobil sürücüsü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:35
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        Abartı egzoz ve havalı süspansiyonla yakalandı, otomobili çekildi
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        ZONGULDAK’ta polis ekipleri tarafından yapılan rutin trafik denetimi sırasında otomobil sürücüsü O.A.’ya (23), abartı egzoz ve havalı süspansiyon bulunduğu nedeniyle 7 bin 945 lira ceza kesildi. Trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

        Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin araç ve sürücülerine yönelik yaptığı rutin denetimler sırasında 34 ZT 6711 plakalı otomobil durduruldu. Otomobile mevzuata aykırı olarak takılan abartı egzoz ve havalı süspansiyondan dolayı 7 bin 945 lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Ceza makbuzunu alan sürücü O.A., uygulama noktasından ayrılırken, otomobil ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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