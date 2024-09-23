Abartı egzoz ve havalı süspansiyonla yakalandı, otomobili çekildi

ZONGULDAK’ta polis ekipleri tarafından yapılan rutin trafik denetimi sırasında otomobil sürücüsü O.A.’ya (23), abartı egzoz ve havalı süspansiyon bulunduğu nedeniyle 7 bin 945 lira ceza kesildi. Trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin araç ve sürücülerine yönelik yaptığı rutin denetimler sırasında 34 ZT 6711 plakalı otomobil durduruldu. Otomobile mevzuata aykırı olarak takılan abartı egzoz ve havalı süspansiyondan dolayı 7 bin 945 lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Ceza makbuzunu alan sürücü O.A., uygulama noktasından ayrılırken, otomobil ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.