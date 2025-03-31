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        Zonguldak'ta sis etkili oldu

        ZONGULDAK'ta kent merkezinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:27
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        Zonguldak'ta sis etkili oldu
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        ZONGULDAK'ta kent merkezinde sis etkili oldu. Kozlu ilçesine giden sahil yolu ve kıyı kesimi sisle kaplandı.

        Kentin kıyı kesiminde yoğun sis etkili oldu. Kozlu ilçesinde giden sahil yolu ve şehrin kıyı kesimleri, sisle kaplandı. Görüş mesafesi yer yer azalırken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, sis bazı yerlerde ise fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

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