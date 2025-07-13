Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi, Kılçak Köyü girişinde meydana geldi. Muhammet Uludağ idaresindeki 34 EDU 985 plakalı kamyonet virajı alamayıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammet Uludağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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