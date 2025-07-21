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        Düğün çıkışı husumetli olan akrabalarına bıçakla saldırdı: 2 kardeş ile babaanneleri öldü

        ZONGULDAK'ta Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu (75), köyde katıldıkları düğünden dönerken, aralarında husumet bulunan akrabaları Erdeniz K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 05:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 05:10
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        Düğün çıkışı husumetli olan akrabalarına bıçakla saldırdı: 2 kardeş ile babaanneleri öldü
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        ZONGULDAK’ta Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu (75), köyde katıldıkları düğünden dönerken, aralarında husumet bulunan akrabaları Erdeniz K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan babaanne ve 2 torunu hastanede hayatını kaybederken, zanlı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, gece geç saatlerde Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Köroğlu köyünde yaklaşık 1 ay önce yaşanan tartışmada iddiaya göre Halil Can ve kardeşi Emirkan Köroğlu, akrabaları olan E.K.’yı darbetti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Dün gece bir yakınlarının köyde açık alanda düzenlenen düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.’nın ağabeyi Erdeniz K. karşılaşınca düğün dönüşü tartışma yaşandı. Erdeniz K., evinden aldığı bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O esnada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Saldırgan Erdeniz K. olay yerinden kaçarken, 2 kardeş ve babaanneleri kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ancak ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlık görevlileri tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Yaralılar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberinin alan yakınları Atatürk Devlet Hastanesi önünde sinir krizi geçirdi, büyük üzüntü yaşadı.

        Babaanne ile 2 torunun öldürüldüğü saldırının şüphelisi Erdeniz K. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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