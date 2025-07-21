Babaanne ve 2 torununu, kardeşini dövdükleri için bıçaklamış (2)
CENAZELERDEFNEDİLDİZonguldak'ta Köroğlu köyünde, düğün dönüşü Erdeniz Köroğlu ile tartışıp bıçaklanarak öldürülen Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan ve babaannesi Nazmiye Köroğlu için köyde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZELERDEFNEDİLDİ
Zonguldak’ta Köroğlu köyünde, düğün dönüşü Erdeniz Köroğlu ile tartışıp bıçaklanarak öldürülen Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan ve babaannesi Nazmiye Köroğlu için köyde cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerin aile evi önünde taziye çadırı kurulurken, şüpheli Erdeniz Köroğlu’nun evi önünde jandarma komandolar güvenlik önlemi aldı. İkindi vaktinden sonra ölenler için köy camisinin önünde cenaze namazı kılındı. Babaanne ve 2 torunu, köy mezarlığında toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli Erdeniz Köroğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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