Belediye çalışanlarına faizle para veren baba ve 3 oğluna tefecilikten gözaltı
ZONGULDAK'ta 'tefecilik' operasyonunda belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları gözaltına alındı.
ZONGULDAK’ta ‘tefecilik’ operasyonunda belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları gözaltına alındı. Belediye çalışanlarına faizle para verdikleri iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyede çalışan 3 kardeş ile babalarının çalıştıkları kurumun çalışanlarına faizle para verdiklerini tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Zonguldak Belediyesi’nde çalışan O.K., V.K. ve S.K. ile babaları Y.K. gözaltına alındı. Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kardeş ile babaları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.
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