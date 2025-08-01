Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Belediye çalışanlarına faizle para veren baba ve 3 oğluna tefecilikten gözaltı

        ZONGULDAK'ta 'tefecilik' operasyonunda belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye çalışanlarına faizle para veren baba ve 3 oğluna tefecilikten gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ta ‘tefecilik’ operasyonunda belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları gözaltına alındı. Belediye çalışanlarına faizle para verdikleri iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyede çalışan 3 kardeş ile babalarının çalıştıkları kurumun çalışanlarına faizle para verdiklerini tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Zonguldak Belediyesi’nde çalışan O.K., V.K. ve S.K. ile babaları Y.K. gözaltına alındı. Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kardeş ile babaları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        İfadesi ortaya çıktı: Maskeli partiden dönüyordum!
        İfadesi ortaya çıktı: Maskeli partiden dönüyordum!
        Musk, kavgaya rağmen Trump'a 15 milyon dolar vermiş
        Musk, kavgaya rağmen Trump'a 15 milyon dolar vermiş
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı

        Benzer Haberler

        GMİS'ten grev açıklaması
        GMİS'ten grev açıklaması
        Parkinsona hat sanatıyla uğraşarak karşı koyuyor
        Parkinsona hat sanatıyla uğraşarak karşı koyuyor
        Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi memleketi Giresun'a uğurlandı
        Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi memleketi Giresun'a uğurlandı
        Devrek Belediyesi denetimlerini sürdürüyor
        Devrek Belediyesi denetimlerini sürdürüyor
        Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
        Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Gazeteci Cem Küçük'ün vefat eden babası Erdal Küçük için cenaz...
        GÜNCELLEME - Gazeteci Cem Küçük'ün vefat eden babası Erdal Küçük için cenaz...