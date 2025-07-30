GÜNCELLEME - Gazeteci Cem Küçük'ün vefat eden babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi

Törene, Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli, 4 çocuk babası Küçük için burada helallik alındı, dua edildi.

Gazeteci Cem Küçük ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Taşbaca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

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