Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Jandarmadan kaçtı, kaza yapınca yakalandı

        ZONGULDAK'ta jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Demircan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:48 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmadan kaçtı, kaza yapınca yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ta jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan Demircan İ., polis ve jandarmanın takibi sırasında kaza yapınca yakalandı. Demircan İ.’nin arandığı ortaya çıktı.

        Olay, 15.30 sıralarında Çaydamar mevkisi ile Birlik Mahallesi arasında meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayan Demircan İ., 67 ADY 470 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri otomobilin peşine düşerken, kent merkezine yaklaştığında polis ekipleri de takibe dahil oldu. Esençay Sokak’a kaçan sürücünün otomobilinin yolda lastiği patladı. Patlak lastikle yoluna devam ederken kaza yapan sürücü Demircan İ., bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak ekipler kısa süre sonra Damircan İ.’yi yakaladı. Ekiplerin kontrolünde Demircan İ.’nin ifadesinin alınması için aranması olduğu ortaya çıktı. Bir polis aracının da zarar gördüğü olayın ardından Demircan İ., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil ile polis aracı çekici ile kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yüksek sesli müzik kavgasında Dilara, komşusu tarafından öldürüldü
        Yüksek sesli müzik kavgasında Dilara, komşusu tarafından öldürüldü
        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadın öl...
        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadın öl...
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a geldi
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a geldi
        AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Kös, Zonguldak'...
        AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Kös, Zonguldak'...
        Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü