Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Hasan usta 3 metrekarelik dükkanında 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Hırçın, müşterilerine 32 yıldır üç metrekarelik dükkanında hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasan usta 3 metrekarelik dükkanında 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Hırçın, müşterilerine 32 yıldır üç metrekarelik dükkanında hizmet veriyor.

        İlkokulu bitirdikten sonra babasının "Bir meslek sahibi ol, kolunda altın bileziğin olsun" öğüdüyle ayakkabı imalathanesinde çırak olarak çalışmaya başlayan 50 yaşındaki Hırçın, kalfalık ve ustalık döneminin ardından kendi iş yerini açarak ayakkabı tamirciliği yapmak istedi.

        Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde 3 metrekare dükkan kiralayan Hırçın, mesleğini 32 yıldır burada sürdürüyor.

        Hırçın, AA muhabirine, ayakkabı tamirinden elde ettiği kazançla iki çocuğunu büyüttüğünü söyledi.

        İşini severek yaptığını belirten Hırçın, "Mesleğimi uzun zamandır bu dükkanda icra ediyorum, buradan emekli oldum. Çocuklarımı bu işten kazandığım parayla büyüttüm, okuttum ve evlendirdim. Her şeyimi bu meslek sayesinde kazandım." diye konuştu.

        Hırçın, tekrar tercih yapma hakkı olsa yine ayakkabı tamirciliği mesleğini seçeceğini anlatarak, "Bu meslek artık bitme noktasına geldi, son neferleri bizleriz. Fabrikaların artmasıyla tamircilik işimiz de azaldı. İnsanlar eski ayakkabılarını tamir etmek yerine çeşit çok olduğu için yenisini alıyor. Ben de bu nedenle ayakkabı tamirciliğinin yanı sıra bavul tamirine başladım. Teknolojiye 3 metrekarelik iş yerimde direniyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
        Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
        Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi; o anlar kamera...
        Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi; o anlar kamera...
        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kap...
        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kap...
        Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada 2 üye yarala...
        Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada 2 üye yarala...
        MHP'li belediye meclis üyesi, tartıştığı CHP'li üyeye kafa atıp burnunu kır...
        MHP'li belediye meclis üyesi, tartıştığı CHP'li üyeye kafa atıp burnunu kır...
        Gözleri görmeyen köpeğe öğretmenler ve özel eğitim öğrencileri sahip çıktı
        Gözleri görmeyen köpeğe öğretmenler ve özel eğitim öğrencileri sahip çıktı