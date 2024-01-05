Zonguldak'ta suç örgütü soruşturmasında 6 sanık hakkında dava açıldı

Zonguldak'ta suç örgütü operasyonuna ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında, 4 yıldan 68 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde, 3 Mayıs 2023'te köpeğe silah doğrulttuğunu görenlerin durumu üniversitenin güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerinden kaçan yabancı uyruklu öğrenci A.S.K'nin (25), suç örgütünce kendilerine ait silahı düşürdüğü gerekçesiyle darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu 6 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında "birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet etme", "nitelikli cinsel saldırı" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 68 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.S.K'nin şüphelilerden bazıları tarafından darbedildiği, günlük kiralık evde zorla tutulduğu, başına dayadıkları silahla öldürmekle tehdit edildiği, nitelikli cinsel saldırıya uğradığı ve bu durumun videoya çekildiği belirtilerek, telefon ve pasaportunun zorla alındığı, çekilen videonun anne ve babasına gönderileceği söylenerek tehdit edildiği ve yurt dışında bulunan babası aranarak çocuğunun serbest bırakılması karşılığında 500 bin lira para istendiği ifade edildi.

Tutuklu M.C.A, iddianamede yer verilen ifadesinde, yaptıklarından pişman olduğunu ve kendi isteğiyle yapmadığını söyleyerek, A.S.K'ye yapılanlar konusunda şüphelilere bunu yapmamalarını söylediğini ancak dinlemediklerini öne sürdü.

Tutuklu S.K. de kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, A.S.K'ye ait olan telefonları zorla almadığını savundu.

Tutuklu A.K. ise araba almak için yanına aldığı 500 bin lira tutarındaki parayı A.S.K'nin çaldığını, A.S.K'nin de bu durumu itiraf ettiğini iddia ederek, parayı ödemek için babasını arayacağını söylediğini ve kendisine ait telefondan aradığını, daha sonra ağlayarak telefonu kapattığını ve ne konuştuklarını bilmediğini aktardı.

Tanık F.B. de üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, A.S.K'nin üst araması yapılacağı sırada rızasıyla silahı masaya bıraktığını belirtti.

Şefiyle görüştüğü sırada A.S.K'nin kaçmaya çalışırken şarjör ve uyuşturucu madde düşürdüğünü aktaran F.B, daha sonra kimliklerini bilmediği iki kişinin gelerek "Özel harekatçıyız, bize kimlik soramazsınız. O benim beylik silahım, silahı ver." dediği ve bu sırada polislerin gelerek silahı, şarjörü ve uyuşturucu madde olduğunu düşündükleri maddeyi ve diğer iki kişiyi alarak gittiklerini kaydetti.

Öte yandan kamera görüntüleri incelemesinde, A.S.K'nin eziyete uğradığını söylediği apartman dairesinden kaçışı, ardından başka bir apartman dairesine sığınması, A.S.K'nin kaçışı sırasında bazı şüphelilerin kendisini kovaladıklarını, kuvvetle muhtemel yakalama amacıyla apartmanın etrafında bulundukları iddianamede yer buldu.

Şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik kanaatinin oluştuğu, A.S.K'yi hürriyetinden yoksun kıldıkları süre içerisinde sistematik olarak darbederek eziyet ettikleri, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına 7 Mart'ta günlerde başlanacak.

- Olay

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde, 3 Mayıs 2023'te yabancı uyruklu öğrenci A.S.K'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, durumu üniversitenin güvenliğine bildirmiş, olay yerinden kaçan A.S.K'nin düşürdüğü silaha, polis ekiplerince el konulmuştu.

Ekiplerce aranan A.S.K, bir suç örgütünce kendilerine ait silahı düşürdüğü gerekçesiyle darbedilmiş, görüntüleri çekilen A.S.K'ye şantaj yapılarak ailesinden 500 bin lira istenmişti.

Suç örgütünün elinden kurtulan A.S.K, polise giderek durumu anlatmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatılmıştı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden A.K. (49), S.K (24) ve M.C.A. (25) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler ise 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.