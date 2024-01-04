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        İnşaat işçilerinin tedavi ettirdiği köpekle ormanda buldukları kedi arkadaşlık yapıyor

        Zonguldak'ta inşaat işçilerinin tedavi ettirdiği sahipsiz köpek ile ormanda buldukları kedinin arkadaşlığı dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:18
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        İnşaat işçilerinin tedavi ettirdiği köpekle ormanda buldukları kedi arkadaşlık yapıyor
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        Zonguldak'ta inşaat işçilerinin tedavi ettirdiği sahipsiz köpek ile ormanda buldukları kedinin arkadaşlığı dikkati çekiyor.

        Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren inşaat firmasında çalışan işçilerin hastayken tedavi ettirip "Öksüz" adını verdikleri köpek ile ormanda buldukları kedi, birlikte oynayıp, uyuyor ve birbirlerinden ayrılmıyorlar.

        Çalışanlardan Engin Uludağ, AA muhabirine, şantiyelerine yakın noktada gördükleri uyuz hastalığına yakalanmış köpeği, tedavi ettirdikten sonra beslemeye başladıklarını anlattı.

        Ormanda buldukları kedinin de bakımını üstlendiklerinde iki hayvanın birbirlerine uyum sağladığını aktaran Uludağ, "Bir süre sonra köpeğimiz, kedimize annelik yapmaya başladı. Şimdi, anne oğul gibi yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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