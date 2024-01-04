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        Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un teknik direktörü Yıldıray Ağar, ligin son haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:09
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        Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un teknik direktörü Yıldıray Ağar, ligin son haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Ağar, yaptığı açıklamada, ilk yarının son maçında 10 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacaklarını belirtti.

        İlçe takımı olarak Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe ile aynı grupta mücadele ettiklerine değinen Ağar, "İyi takımlarla oynuyoruz. Büyük takımlar içinde olmaktan korkumuz, çekincemiz yok. Çıkıp aslanlar gibi oynuyoruz. Kadın futboluna iyi sporcular kazandırmak istiyoruz. Bunu da gerçekleştirecek güçteyiz." diye konuştu.

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