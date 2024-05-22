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        Devrek'te çevre temizliği çalışmaları sürüyor

        Devrek Belediyesi ekipleri, kentteki çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:19
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        Devrek'te çevre temizliği çalışmaları sürüyor
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        Devrek Belediyesi ekipleri, kentteki çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve geldiği ilk günden bu yana temizlik çalışmalarının üzerinde titizlikle durduğu belirtildi.

        Ulupınar'ın, tertemiz bir Devrek için çalışacaklarının sözünü verdiği hatırlatılan açıklamada, "Bu doğrultuda belediye ekipleri başta mezarlıklar, yeşil alanlar, park ve bahçeler olmak üzere ilçenin her noktasında temizlik, ot biçme, yabani ot temizliğine devam ediyor. Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından ilçenin birçok noktasında yıkama çalışması yapılmaya devam ediyor." ifadalerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulupınar, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizdeki temizlik çalışmalarıyla ilgili yoğun bir mesai yapıyoruz. Günlük rutin çöp toplama çalışmalarına ek olarak mahallelerimizde, sokaklarımızda geniş kapsamlı yabani ot biçme ve temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Evsel atıkların yanı sıra mahallelerde oluşan molozları da topluyor, çevre kirliliğinin de önüne geçmeye çalışıyoruz."

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