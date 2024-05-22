Zonguldak'ta engellilerin akülü araçları ve tekerlekli sandalyeleri ücretsiz onarılıyor

İmkanı olmayan engelli bireylere ulaşım konusunda da yardımcı olduklarını dile getiren Daşdelen, "Derneğimize ait aracımız var. Gerek onunla gerekse ilçe belediyesinden destek alarak vatandaşların akülü araçlarını merkezimize ulaştırmalarını sağlıyoruz." dedi.

Merkezde gönüllü teknisyenlik yapan Mahmut Daşdelen, AA muhabirine, atölyede engellilerin eli ayağı gibi olan akülü araçların ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

Görevli teknisyen tarafından bakımdan geçirilip aksayan parçaları yenilenen akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler, ünitede tekrar kullanılabilir duruma getirilip sahibine ulaştırılıyor.

Karadeniz Ereğli Fiziksel Engelliler Derneğinin Kırmacı Mahallesi'nde hizmet veren Engelli Aracı Bakım ve Onarım Merkezi görevlileri, vatandaşların kullanılamayacak durumdaki akülü araçlarını ve tekerlekli sandalyelerini adreslerinden alıp tamirhaneye getiriyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde engelli bireylerin akülü araçlarının ve tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı, dernek merkezinde ücretsiz yapılıyor.

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