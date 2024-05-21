Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Çalışmalar sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağında 2 vinç, vagon, kürek, 40 metre ray ve 10 ton kömür ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

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