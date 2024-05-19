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        Zonguldak'ta dere ıslahı sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi

        Zonguldak'ta dere ıslah çalışması sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:32
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        Zonguldak'ta dere ıslahı sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi
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        Zonguldak'ta dere ıslah çalışması sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi.

        Zonguldak-Ankara kara yolu 6. kilometresi Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi mevkisinde dere ıslahı çalışması yapan yüklenici firma çalışanları, bent inşası sırasında bir ağacı kesti.

        Bu sırada yoldan geçen mahalle sakini Engin Zaman, porsuk ağacının kesildiğini görünce Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Bölgede yaptıkları incelemede kesilen ağacın 1183 yaşındaki porsuk olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin tutanak tuttu.

        Zaman, gazetecilere, evine giderken iş makinesinin çalıştığını fark ettiğini ve merak edip bölgeye geldiğini anlattı.

        Ağacı kestiklerini görünce müdahale ettiğini aktaran Zaman, porsuk ağaçlarının normalde 750 ila 1000 rakımda yaşadığını ancak kesilen ağacın bu alçak rakımda yetişmesinin onu ilginç yaptığını söyledi.

        Bölgenin ve porsuk ağaçlarının korunması için daha önce ilgili tüm kurumlara dilekçeler yazdığını belirten Zaman, ekiplerin olay yerine gelip tutanak tuttuklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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