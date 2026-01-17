Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta heyelan kara yolunda ulaşımı aksattı

        Zonguldak'ta heyelan, kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta heyelan kara yolunda ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta heyelan, kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

        Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ile Gülüç Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı.

        İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Heyelan kara yolunu kapattı, otomobilde maddi hasar meydana geldi
        Heyelan kara yolunu kapattı, otomobilde maddi hasar meydana geldi
        Farklı meslek gruplarından kadınlar hayatın ritmini darbukayla tutuyor
        Farklı meslek gruplarından kadınlar hayatın ritmini darbukayla tutuyor
        AK Parti Zonguldak milletvekilleri basın mensuplarıyla buluştu
        AK Parti Zonguldak milletvekilleri basın mensuplarıyla buluştu
        Aç kalan çakallar mahalleye indi
        Aç kalan çakallar mahalleye indi
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir ev için geçici tahliye kararı verildi
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir ev için geçici tahliye kararı verildi
        Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı
        Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı