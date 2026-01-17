Habertürk
        Farklı meslek gruplarından kadınlar hayatın ritmini darbukayla tutuyor

        Farklı meslek gruplarından kadınlar hayatın ritmini darbukayla tutuyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta farklı meslek gruplarından kadınlar, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşmak için "Darbuka Ritim Grubu" oluşturdu.

        Giriş: 17.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:03
        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta farklı meslek gruplarından kadınlar, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşmak için "Darbuka Ritim Grubu" oluşturdu.

        Kilimli Folklor Sanat ve Eğitim Derneğinin (KİFSED) çatısı altında yaklaşık 3 ay önce bir araya gelen yaşları 40 ila 65 arasında değişen 40 kadın, müzik eğitmeni Arda Alaca'dan darbuka eğitimi aldı.

        Aralarında öğretmen, akademisyen, memur, emekli, esnaf ile ev hanımlarının da yer aldığı "Darbuka Ritim Grubu", darbuka ritim kursunda iş ve ev hayatının stresini atma, yeteneklerini keşfetme ve sosyalleşme imkanı buluyor.

        Dernek binasında her pazartesi 2 saat prova yaparak ritim ve darbuka çalma konusunda kendilerini geliştiren kadınlar, Ramazan Bayramı sonrası ilk konserlerini vermeye hazırlanıyor.

        - "Çok güzel bir birliktelik, aile ortamı oluşturduk"

        KİFSED Başkanı Hakan Çakır, AA muhabirine, çeşitli meslek gruplarından kadınların talebi doğrultusunda 40 kişilik "Darbuka Ritim Grubu" kurduklarını söyledi.

        Çalışmaların keyifli geçtiğini, güzel grup oluşturduklarını ve yakın zamanda konser vermeyi planladıklarını belirten Çakır, "Çok güzel gösterilere imza atacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlarımızın burada çok mutlu olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Provalar öncesi erkenden salonumuzu doldurmaya başlıyorlar. Burada çok eğlendiklerini, stres attıklarını dile getiriyorlar. Onlara her türlü imkanı sağlayabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok güzel bir birliktelik, aile ortamı oluşturduk." diye konuştu.

        Müzik eğitmeni Arda Alaca da repertuvar oluşturduklarını ve grubun hızlı gelişim gösterdiğini kaydetti.

        Grup üyelerinin hevesli olduğunu dile getiren Alaca, "Biz de onlara yetişmeye çalışıyoruz. Kendilerine nota vuruşlarıyla ilgili bilgiler veriyorum. Videolar çekip onlara gönderiyorum. Evde de çalışmalarını sürdürmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Soğuk ve kış demeden herkes burada olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Memur Serap Özgür ise ilk defa böyle bir etkinlik içerisinde yer aldıklarından heyecanlı olduklarını belirterek, "Günün yorgunluğunu ve stresini atmak için mükemmel bir aktivite. Hepimiz burada çok mutluyuz. Buraya gelenlerin kendilerine özgüvenleri geliyor, hepimiz çok memnunuz. Zamanımız güzel geçiyor. Eğlenirken öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

        Esnaf Güner Bahar, arkadaşlarının kendisine haber vermesiyle ritim grubundan bilgisi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Sosyal faaliyette bulunmak adına güzel olacağını düşündüm. Hocalarımız bizlerle yakından ilgilendi. Katılım çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor. Burası bize huzur veriyor, burada deşarj oluyoruz. Evimize mutlu, güler yüzlü gidiyoruz. Bizim için burası çok keyifli."

        - "Güzel vakit geçiriyorum"

        Çini sanatı öğretmenliği yapan Beyza Teoman, kursiyeri sayesinde ritim grubundan haberi olduğunu, bütün yaz çalışmaların başlamasını heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Dersten çıkınca eve gidiyordum, uyuyup dinleniyordum. Şimdi buraya gelip bütün stresimi, günün yorgunluğunu atıyorum. Güzel bir aile olduk, birçok arkadaşım oldu, dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

        Ev hanımı Füsun Ustabaş da darbuka çalmayı çok sevdiğini, grubun oluştuğunu duyduktan sonra çok sevindiğini kaydederek, "Daha güzel vakit geçiriyorum. Herkes buraya katılmamı destekledi. Burada mutluyum ve mutlu olduğum yerde kalmayı çok istiyorum." diye konuştu.

        Emekli memur Safiye Karakurluk ise Türk halk ve sanat müziğiyle ilgi duyduğunu, bir dönem TRT'de görev yaptığını anlattı. Karakurluk, müziğin insanı gençleştirdiğini ve dinlendirdiğini belirterek, kadınlara ritim grubuna gelmelerini tavsiye etti.

