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        Üniversiteliler, sahilde 50 poşet çöp topladı

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencileri, Kozlu Sahili'nde inşaat demiri, bakır tel, pet şişe, tıbbi malzeme gibi atıklardan 50 poşet çöp topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:10
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        Üniversiteliler, sahilde 50 poşet çöp topladı
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        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencileri, Kozlu Sahili’nde inşaat demiri, bakır tel, pet şişe, tıbbi malzeme gibi atıklardan 50 poşet çöp topladı.

        ZBEÜ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nden 60 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yapmak için Kozlu Sahili’ne geldi. Kozlu Belediyesi’nin de destek verdiği temizlikte öğrenciler, inşaat demirleri, bakır teller, pet şişeler, tıbbi atıklar, ağaç dalları gibi birçok atığın bulunduğu 50 poşet çöp topladı. Yaz aylarında denize girmek için tercih edilen plajdan toplanan çöpler ise geri dönüşüme kazandırmak için üniversite tarafından değerlendirilecek.

        Doğa koruma bilinciyle, gönüllülük esasıyla projeyi yaptıklarını anlatan Zonguldak BEÜ Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Sonay Çalışoğlu, “Güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Toplanan atık maddeleri ayrıştırmaya çalıştık, geri dönüşümüne de bir katkısı olsun istedik. Bizim için de projeyi gerçekleştirmek ayrı bir gurur oldu" dedi.

        İnsanlara çevre bilinci kazandırmayı da amaçladıklarını ifade eden öğrenci Furkan Sarımehmetoğlu, "Gördüğümüz durum gerçekten vahimdi. İnsanların bu kadar bilinçsiz olması cidden şoke etti" diye konuştu.

        Öğrenciler çöp topladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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