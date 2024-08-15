Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne ziyarette bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eşi Özlem Ulupınar ile tesisi gezen Ulupınar, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulupınar, sokak hayvanlarının hak ettikleri sevgi dolu yaşamı sürdürebilmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

        Devrek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne ilişkin bilgi veren Ulupınar, sokak hayvanlarının her zaman yanında olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

        Ulupınar, şunları kaydetti:

        "Barınağımızda, sokaklardan kurtardığımız dostlarımızı koruyor, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barınağımıza gelen her bir can, bizim için ayrı bir değer taşıyor. Onları tedavi ediyor, ihtiyaç duydukları bakımı sağlıyor ve sevgiyle besliyoruz. Her bir hayvanın sağlığı, mutluluğu ve huzuru bizim için öncelikli. Onların fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal olarak da desteklenmeleri için büyük çaba harcıyoruz. Her can değerlidir ve bu değerleri korumak için buradayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı
        Zonguldak'ta kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı
        'Hedef tahtası' gibi kullanılan sokak köpeğine Hande Yener'den ziyaret
        'Hedef tahtası' gibi kullanılan sokak köpeğine Hande Yener'den ziyaret
        Soyunma kabinindeki müşterileri görüntülediği iddia edilen çalışana gözaltı
        Soyunma kabinindeki müşterileri görüntülediği iddia edilen çalışana gözaltı
        Devrek'ten kısa kısa
        Devrek'ten kısa kısa
        'Kafkametler' gemisinin enkaz kaldırma çalışması sona erdi; 64 kemik parças...
        'Kafkametler' gemisinin enkaz kaldırma çalışması sona erdi; 64 kemik parças...
        Zonguldak Valiliği geçen yıl batan yük gemisinin enkaz kaldırma çalışmaları...
        Zonguldak Valiliği geçen yıl batan yük gemisinin enkaz kaldırma çalışmaları...