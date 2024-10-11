Dayı- yeğen cinayetinde 3'ü kendi ailelerinden 6 gözaltı

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde ormanda alkol alırken av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ve yeğeni Yüksel Kürekci (46) cinayetine ilişkin Kürekci’nin eşi, kızı ve oğlu ile birlikte toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği öğrenildi.

Olay, dün Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ve galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda alkol aldıkları sırada, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.