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        Dayı- yeğen cinayetinde 3'ü kendi ailelerinden 6 gözaltı

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda alkol alırken av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ve yeğeni Yüksel Kürekci (46) cinayetine ilişkin Kürekci'nin eşi, kızı ve oğlu ile birlikte toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:50
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        Dayı- yeğen cinayetinde 3'ü kendi ailelerinden 6 gözaltı
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        ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde ormanda alkol alırken av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ve yeğeni Yüksel Kürekci (46) cinayetine ilişkin Kürekci’nin eşi, kızı ve oğlu ile birlikte toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği öğrenildi.

        Olay, dün Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ve galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda alkol aldıkları sırada, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        İlk belirlemelere göre, dayı ve yeğeninin göğüslerinden av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Civar köylerdeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan jandarma ekipleri, olayla bağlantısı olabilecek kişileri bulmak için çalışma başlattı. Yüksel Kürekci’nin eşi, kızı ve oğlu ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade edilirken tanıkların da ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği belirtildi.

        Çifte cinayetle ilgili jandarmanın çalışması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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