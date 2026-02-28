Canlı
        Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Altuntaş'tan bağımlılıkla mücadelede toplumsal sorumluluk açıklaması

        Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Nail Altuntaş, bağımlılıkla mücadelenin bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluk olduğunu bildirdi.

        Giriş: 28.02.2026 - 15:55
        Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Altuntaş'tan bağımlılıkla mücadelede toplumsal sorumluluk açıklaması

        Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Nail Altuntaş, bağımlılıkla mücadelenin bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluk olduğunu bildirdi.

        Altuntaş, yaptığı yazılı açıklamada, bağımlılıkların yalnızca bireyin yaşamını değil ailesini, çevresini ve toplumu etkilediği, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının insan özgürlüğünü kısıtlayan unsurlar olduğunu kaydetti.


        Bu yılın Yeşilay tarafından "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini anımsatan Altuntaş, gerçek bağımsızlığın zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli yaşam sürmekle mümkün olduğunu anlattı.


        Altuntaş, bağımlılığın sadece bireyi değil, toplumun dokusunu etkilediğine dikkati çekerek, şube olarak 2025'de 110 eğitim ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Okullarda öğrencilerle, üniversitelerde gençlerle ve kamu kurumlarında çalışanlarla bağımlılık risklerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Altuntaş, şu ifadeleri kullandı:


        "Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) başta olmak üzere çeşitli kurumlarda verdiğimiz farkındalık eğitimleriyle çalışanlarımıza bağımlılıklara karşı güçlendirme fırsatı sunduk. Bu faaliyetler, yalnızca sayıdan ibaret değildir. Her bir eğitim, her bir seminer, bir hayatı, bir aileyi, bir toplumu bağımlılığın karanlığından çıkarma çabasıdır."

        Altuntaş, 2026 Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki okullarda farkındalık etkinlikleri, camilerde bilgilendirme programları, halka açık Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtımları, üniversitede panel, satranç turnuvası, huzurevi ziyareti, seramik kursu ve şehrin farklı noktalarında bilgilendirme stantları kurulmasının planlandığını kaydetti.

