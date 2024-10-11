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        Zonguldak'ta "Atatürk'e çiçek veren kız heykeli"ne zarar verildi

        Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5 yaşındaki halinin yapıldığı heykelin çiçek bölümü kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:16
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        Zonguldak'ta "Atatürk'e çiçek veren kız heykeli"ne zarar verildi
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        Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5 yaşındaki halinin yapıldığı heykelin çiçek bölümü kırıldı.

        Kenti ilk kez 93 yıl önce ziyaret eden Atatürk'ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi'ndeki alanda 8 yıl önce açılışı gerçekleştirilen 1,20 metre yüksekliğindeki bronz heykele, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

        Heykelin çiçek bölümü kırılırken, heykeli görenler bu duruma tepki gösterdi.

        Heykelin kırılan kısmının Zonguldak Belediyesince kısa sürede onarılacağı belirtildi.

        Öte yandan Ayten Alper'in açılışına katıldığı ve "Atatürk'e çiçek veren kız heykeli" olarak bilinen heykel, daha önce de zarar görmüş ve onarılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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