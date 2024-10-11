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        Zonguldak'ta başarılı sporcular madalyayla ödüllendirildi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başarılı sporcular madalyayla ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:44
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        Zonguldak'ta başarılı sporcular madalyayla ödüllendirildi
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başarılı sporcular madalyayla ödüllendirildi.

        Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü tarafından Alaplı Cumhuriyet Alanı'nda, ilçede kurum bünyesinde spor yapan amatör sporcular için tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can tarafından başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.

        Can, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının sporu tabana yaymak, spordaki amatör ruhu artırmak ve tüm vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

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