Kaza yapan motosikletli 5 gün sonra öldü

Ereğli ilçesi, Devrek yol ayrımı kavşağında 6 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında Umut Kılıçaslan'ın kullandığı 67 ACB 684 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü asfaltta kayarak kaldırıma çarpıp durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Umut Kılıçarslan özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Kılıçaslan, 5 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları olayın üzüntüsünü yaşadı.

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