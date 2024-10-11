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        Kaza yapan motosikletli 5 gün sonra öldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosikletinden düşerek ağır yaralanan Umut Kılıçaslan (35), 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:25
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        Kaza yapan motosikletli 5 gün sonra öldü
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosikletinden düşerek ağır yaralanan Umut Kılıçaslan (35), 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

        Ereğli ilçesi, Devrek yol ayrımı kavşağında 6 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında Umut Kılıçaslan'ın kullandığı 67 ACB 684 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü asfaltta kayarak kaldırıma çarpıp durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Umut Kılıçarslan özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Kılıçaslan, 5 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları olayın üzüntüsünü yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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